La Roma tiene d'occhio Moris Valincic, giovane laterale destro della Dinamo Zagabria. Il club giallorosso valuta il profilo del giocatore, considerandolo una possibile opzione per rinforzare le corsie difensive. Nel frattempo, Napoli si conferma in vantaggio per altri obiettivi. Rimanendo aggiornati sulle strategie di mercato, si evidenzia l'interesse della Roma verso talenti emergenti, come Valincic, in una fase di valutazione delle opportunità.

Nome nuovo che emerge dai radar giallorossi. La Roma sta monitorando Moris Valin?i?, laterale destro della Dinamo Zagabria, profilo giovane e di prospettiva per le corsie difensive. Il classe croato ha attirato attenzioni per continuità di rendimento, spinta offensiva e affidabilità difensiva. A Trigoria è un nome seguito, ma la corsa non è in discesa: il Napoli è avanti e sta provando ad accelerare in vista della sessione estiva. La Roma, al momento, resta alla finestra. Le prossime settimane diranno se e quando affondare, in base agli incastri sulle fasce. Un fatto è certo: Valin?i? è entrato nel radar. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, spunta Valin?i?: Napoli avanti

