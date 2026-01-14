Roma si accorda per un incontro sessuale ma viene rapinato da un complice della donna

A Roma, un uomo aveva programmato un incontro con una donna conosciuta per una prestazione sessuale. Tuttavia, durante l’appuntamento, un complice della donna lo ha rapinato, sottraendogli denaro e altri beni. L’episodio ha evidenziato i rischi legati a incontri di questo genere e sottolinea l’importanza di mantenere attenzione e cautela in situazioni di questo tipo.

