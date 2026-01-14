Roma | rider aggredito in zona Termini tornano liberi due giovani fermati

A Roma, due giovani di 18 e 22 anni sono stati rilasciati dopo essere stati fermati per aver aggredito un rider in via Manin, vicino alla stazione Termini. L’episodio si è verificato lo scorso sabato, e le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i fatti. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza nel settore della consegna a domicilio nella capitale.

I due giovani, di età rispettivamente di 18 e 22 anni, sono stati rimessi in libertà dopo essere stati accusati di aver aggredito un rider lo scorso sabato in via Manin, un'area situata nei pressi della stazione Termini di Roma. La decisione è stata presa dal Giudice per le indagini preliminari, il quale, al termine dell'udienza di convalida del fermo dei due individui, ha convalidato il fermo stesso. Tuttavia, il Giudice non ha ritenuto necessario disporre alcuna misura cautelare, poiché non sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico degli accusati, rigettando così la richiesta avanzata dalla Procura.

Aggressioni in zona Termini a Roma: un rider 23 enne e un 57enne in fin di vita. Non si esclude un collegamento tra i due episodi - Il 57enne, un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, colpito al volto, è intubato in terapia intensiva ... gazzettadiparma.it

Rider aggredito a Roma. Tornano liberi i due giovani fermati - Tornano liberi i due cittadini tunisini di 18 e 22 anni fermati a Roma perché accusati di avere aggredito con calci e pugni e spray urticante un rider la sera del 10 gennaio in via Manin, a poca dista ... rainews.it

Un film già visto: in stato di fermo ma subito liberi i tunisini del pestaggio al rider #termini #roma facebook

Un film già visto: in stato di fermo ma subito liberi i tunisini del pestaggio al rider #termini #roma x.com

