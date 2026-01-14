Roma rallenta da domani al via la ‘Zona 30’ nel centro storico | previsti anche nuovi autovelox

A partire da domani, il centro storico di Roma entrerà in zona a 30 km/h, con l'installazione di nuovi autovelox. Questa misura, annunciata dal sindaco Roberto Gualtieri, mira a migliorare la sicurezza e la qualità della vita in area centrale. La decisione si inserisce in un percorso di interventi volto a moderare il traffico e valorizzare il patrimonio storico della città.

Lo scorso 8 gennaio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ricordato la necessità di intervenire su questo punto. "Dobbiamo vincere la sfida del contrasto agli incidenti che causano morti", ha riconosciuto, chiarendo come i dati indichino un leggero miglioramento che però non è ancora sufficiente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

