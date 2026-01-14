Roma martedì di svolta | Vaz arriva Malen dice sì e il mercato accelera

Martedì a Trigoria segna un punto di svolta nel mercato della Roma. Con l’arrivo di Vaz e il sì di Malen, si chiariscono le intenzioni della società, dando una direzione concreta alle trattative. Dopo settimane di incertezze e attese, questa giornata rappresenta un passo importante verso il rafforzamento della squadra, aprendo nuovi orizzonti per il futuro del club.

A Trigoria non è stato un martedì qualunque. È stata una di quelle giornate che separano l’attesa dalla svolta, con il mercato che finalmente prende una direzione netta dopo settimane di tensioni, incastri mancati e retroscena scomodi. La Roma esce da una giornata ad alta pressione con due certezze in mano e una ferita rimarginata in extremis. Il risultato è chiaro: la Roma riparte. La svolta: Vaz c’è, Malen pure. Il primo segnale forte è arrivato con la chiusura dell’operazione Robinio Vaz. Accordo definitivo con l’ Olympique Marsiglia, investimento pesante e strutturato: 22 milioni più 3 di bonus, titolo definitivo, contratto lungo fino al 2031. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

