Roma Malen è il secondo colpo | qualità e soluzioni nuove per l’attacco

Roma rafforza il reparto offensivo con l’arrivo di Donyell Malen, confermando la strategia di potenziare la squadra durante la sessione invernale. Dopo attente valutazioni e trattative, la società ha ufficializzato l’ingaggio del talento olandese, offrendo nuove soluzioni all’attacco. Questa acquisizione si inserisce nel progetto di crescita e sviluppo della rosa, con l’obiettivo di migliorare le performance stagionali e affrontare con maggiore competitività le sfide future.

La Roma accelera e batte il secondo colpo dell'inverno. Dopo giorni di attese e incastri delicati, a Trigoria arriva la conferma: Donyell Malen è un nuovo giocatore giallorosso. Un'operazione che completa un tassello chiave nel disegno offensivo di Gian Piero Gasperini e che racconta una scelta precisa: aggiungere dinamismo, profondità e alternative reali davanti. Malen-Roma, affare chiuso: contesto e numeri. Malen arriva dall' Aston Villa dopo una prima parte di stagione complicata. Ventisei anni, nato a Wieringen, l'olandese ha messo insieme 21 presenze, con 4 gol e 1 assist, ma soprattutto un dato che spiega il contesto: solo il 24% di titolarità nel girone d'andata di Premier League.

Roma, è fatta per Malen: arriva dall'Aston Villa, formula e cifre - Sfumato Raspadori passato dall'Atletico Madrid all'Atalanta, i giallorossi hanno preso il giovane talento francese Robinio Vaz dal Marsiglia e adesso ... calciomercato.com

Roma scatenata: si riapre Zirkzee. E Malen è in chiusura. Quanto hanno speso finora i Friedkin - Robinio Vaz è sbarcato, adesso il ds punta a chiudere un altro acquisto in attacco ... msn.com

Un #Malen più… “atletico” e pimpante, ma SOLO per la #Roma. Ottimo colpo. Esclusiva di domenica straconfermata x.com

La Roma esce allo scoperto per Malen, con un'offerta ben precisa Buona impostazione d'accordo facebook

