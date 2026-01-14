Donyell Malen è arrivato a Roma, presso l’aeroporto di Ciampino, accompagnato da Gian Piero Gasperini. L’attaccante si unisce al club con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. La sua presenza rappresenta un'importante novità per la squadra, che si prepara ad affrontare le prossime sfide con un rinforzo strategico in attacco.

© Calciomercato.it - Roma, Malen è arrivato nella capitale: le prime immagini | CM

