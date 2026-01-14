Roma Malen è arrivato nella capitale | le prime immagini | CM

Da calciomercato.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donyell Malen è arrivato a Roma, presso l’aeroporto di Ciampino, accompagnato da Gian Piero Gasperini. L’attaccante si unisce al club con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. La sua presenza rappresenta un'importante novità per la squadra, che si prepara ad affrontare le prossime sfide con un rinforzo strategico in attacco.

Donyell Malen è arrivato a Ciampino con Gian Piero Gasperini che avrà a disposizione il suo nuovo attaccante per rinforzare il proprio reparto avanzato. Malen è arrivato a Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it Importante colpo per la Roma in attacco con Malen che è giunto a Ciampino e si metterà a disposizione di Gasperini a partire da domani. Dopo l’arrivo di Robinio Vaz durante la giornata di martedì, oggi è stata la volta della punta olandese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Calciomercato.it (@calciomercatoit) Attaccante classe 1999, arriva dall’Aston Villa ed è il secondo rinforzo della Roma durante questo mercato invernale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

roma malen 232 arrivato nella capitale le prime immagini cm

© Calciomercato.it - Roma, Malen è arrivato nella capitale: le prime immagini | CM

Leggi anche: Robinio Vaz è arrivato a Roma, le prime immagini del nuovo attaccante di Gasperini | CM

Leggi anche: Calciomercato Roma, fumata bianca per Malen: oggi l’arrivo nella Capitale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Roma Vaz è arrivato | atterrato a Ciampino; Robinio Vaz è arrivato a Roma le prime immagini del nuovo attaccante di Gasperini | CM.

roma malen 232 arrivatoMalen &#232; arrivato a Roma: eccolo a Ciampino insieme ai tifosi giallorossi - Dopo Robinio Vaz, sbarca nella Capitale anche l'attaccante olandese dell'Aston Villa: tutti i dettagli dell'operazione di mercato ... corrieredellosport.it

roma malen 232 arrivatoRoma, Malen &#232; arrivato in Italia | FOTO E VIDEO - L’attaccante olandese è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Roma Ciampino. gianlucadimarzio.com

roma malen 232 arrivatoMalen alla Roma, &#232; fatta: Gasperini ha il rinforzo in attacco - Si sblocca il mercato a Trigoria, dopo i due attaccanti si lavora per far arrivare in casa giallorossa un difensore, molto calda la pista Dragusin del Tottenham ... tuttosport.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.