Roma Malen è a Ciampino | accoglienza dei tifosi

Roma, Malen è a Ciampino: i tifosi possono accogliere il nuovo acquisto. Dopo l’accordo con il Manchester United per Zirkzee, la società ha deciso di procedere con Donyell Malen, risolvendo rapidamente la trattativa. La presenza dell’attaccante olandese a Ciampino segna un passo importante nel mercato giallorosso, puntando a rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni.

La Roma stringe sull’attacco e passa ai fatti. Dopo lo stallo con il Manchester United per Joshua Zirkzee, i giallorossi hanno accelerato sull’alternativa individuata da giorni: Donyell Malen. Ore 21:39: Malen è atterrato a Ciampino. L’attaccante olandese, in arrivo dall’ Aston Villa, si è fermato con i tifosi presenti per foto e autografi, primo contatto diretto con l’ambiente romanista. L’operazione entra ora nella fase operativa: visite, firme e ufficialità attese a breve. La Roma ha il suo rinforzo offensivo e lo accoglie dal vivo. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

