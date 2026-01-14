Roma | incendio in appartamento in via Appia Nuova strada chiusa
A Roma, poco prima delle 19, è scoppiato un incendio in un appartamento in via Appia Nuova, all’incrocio con via Carlo Denina. Le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, VII Gruppo Appio, sono intervenute prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e prevenire ulteriori rischi.
Un intervento tempestivo da parte delle Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, VII Gruppo Appio, ha avuto luogo per gestire un incendio che si è sviluppato, poco prima delle ore 19, all’interno di un appartamento situato in un edificio lungo via Appia Nuova, precisamente all’incrocio con via Carlo Denina. Gli agenti della Polizia Locale hanno prontamente proceduto a mettere in sicurezza l’area circostante e a fornire supporto ai vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e soccorso. Per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso, è stata disposta la chiusura di via Appia Nuova nel tratto compreso tra via Cesare Baronio e piazza Cantu’. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
