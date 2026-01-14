Roma | elicotteri e reparti d’eccellenza in corso controlli a Termini contro microminalita’

A Roma, nelle vicinanze della stazione Termini, sono in corso controlli straordinari del territorio. L’operazione coinvolge elicotteri, unità cinofile e reparti specializzati, con l’obiettivo di monitorare e prevenire attività illegali. Le autorità stanno effettuando verifiche mirate per garantire la sicurezza nell’area, mantenendo alta l’attenzione sulle possibili criticità legate alla micromineria e alla criminalità organizzata.

Attualmente, è in corso un’importante operazione di controllo straordinario del territorio nelle aree circostanti lo scalo ferroviario di Roma Termini, che coinvolge l’impiego di elicotteri, unità cinofile e reparti d’eccellenza. Questo intervento, coordinato dai carabinieri del comando provinciale di Roma, ha come obiettivo principale quello di contrastare i fenomeni di microcriminalità diffusa e di garantire una maggiore cornice di sicurezza urbana in uno dei nodi più vitali della Capitale. L’imponente dispositivo di sicurezza messo in atto prevede l’impiego di assetti specializzati e rinforzi forniti dai carabinieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: elicotteri e reparti d’eccellenza, in corso controlli a Termini contro microminalita’ Leggi anche: Roma: controlli in zona Termini contro microcriminalita’, cinque arresti e 12 denunce Leggi anche: Roma, controlli in zona stazione Termini: 4 arresti e 6 denunce Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Roma Termini, maxi operazione contro microcriminalità e degrado: elicottero, reparti speciali e unità cinofile in azione - Maxi controllo a Roma Termini: Carabinieri e Guardia di Finanza con Tuscania, elicotteri e cinofili. ilquotidianodellazio.it

Maxi controllo a Roma Termini: in campo reparti d’eccellenza, elicotteri ed unità cinofile - Contro degrado e microcriminalità in piazza dei Cinquecento e al quadrilatero compreso tra via Giolitti, via Cavour, via Massimo D’Azeglio e via Amendola RO ... etrurianews.it

Stazione Termini: Maxi operazione con elicotteri e reparti speciali - È in corso un controllo straordinario del territorio nelle zone adiacenti alla stazione di Roma Termini, uno dei principali snodi ferroviari nazionali e punto strategico per la mobilità urbana e turis ... rainews.it

TERMINI – MAXI CONTROLLO DI CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA CONTRO MICROCRIMINALITA’ E DEGRADO URBANO IN CAMPO REPARTI D’ECCELLENZA, ELICOTTERI E UNITA’ CINOFILE ROMA – È attualmente in corso un’ampia operazione facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.