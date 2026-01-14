L’approvazione della delibera sulle casette Pater ad Acilia, da parte dell’Assemblea capitolina, segna un passo importante per le famiglie coinvolte. Questo risultato riflette l’impegno del Comune di Roma nel risolvere una questione che ha interessato per anni la vita di molte persone, contribuendo a migliorare le condizioni di queste comunità. La decisione rappresenta un punto di svolta nel percorso di tutela e assistenza abitativa nella zona.

L’approvazione della delibera riguardante le casette Pater situate ad Acilia, da parte dell’Assemblea capitolina, “rappresenta un passaggio di fondamentale importanza per una vicenda complessa che ha coinvolto per anni la vita di molte famiglie”. Queste le parole espresse in una nota dalla consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Emanuela Droghei. “Si tratta di un risultato che scaturisce da un lavoro lungo e non privo di difficoltà – prosegue Droghei – portato avanti con serietà da Roma Capitale, la quale è riuscita a individuare una soluzione che riesce a coniugare il diritto all’abitare, la salvaguardia del patrimonio pubblico e la necessità di fornire risposte concrete ai residenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Droghei (Pd), casette Pater passo importante per famiglie, bene lavoro Comune

Leggi anche: Roma: Trombetti (Pd), su casette Pater approvata delibera per alienazione, soluzione attesa da anni

Leggi anche: Casette Pater di Acilia, dismissione e nuove assegnazioni. Ecco regole e requisiti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Roma: Trombetti (Pd), su casette Pater approvata delibera per alienazione, soluzione attesa da anni - Esprimo un grande senso di soddisfazione per l'approvazione, da parte dell'assemblea capitolina, della delibera che autorizza l'alienazione degli immobili ... romadailynews.it

Dopo 423 giorni di detenzione Alberto Trentini è finalmente libero. È stato scarcerato insieme all’imprenditore torinese Mario Burlò. Partito l’aereo da Roma che li riporterà a casa. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per la liberazione. facebook