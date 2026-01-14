Roma dal 15.01 scatta zona 30 km ora

A partire dal 15 gennaio, entrerà in vigore la limitazione a 30 km/h nel Centro Storico di Roma, all’interno della ZTL. Questa misura coinvolgerà anche altre 1000 strade della città, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita urbana. La modifica si inserisce in un piano più ampio di interventi per favorire la mobilità sostenibile e ridurre l’impatto ambientale nel territorio capitolino.

22.30 Da domani parte la zona 30 km orari nel Centro Storico di Roma, all'interno della Ztl. Altre 1000 strade della Capitale saranno portate a 30 kmh per aumentare la sicurezza stradale.Altri quartieri coinvolti Centocelle, Monteverde, Balduina, Pigneto e Villa Ada. Inoltre sono previsti 5 nuovi autovelox sulla Cristoforo Colombo,oltre a quelli già attivi sulla Tangenziale. Da fare 175 attraversamenti pedonali rialzati. Entro il 2026 anche 40 nuovi Photored, dispositivi elettronici per la rilevazione delle infrazioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

