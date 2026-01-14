Nel Comune di Allumiere, nella provincia di Roma, si è verificata una crisi politica con le dimissioni del sindaco, esponente del centrodestra. La decisione arriva in un momento di incertezza amministrativa, sollevando interrogativi sulla stabilità della gestione locale. La situazione richiede un approfondimento per comprendere le cause e le implicazioni di questa crisi politica nel contesto del piccolo comune.

Si intensifica la crisi politica nel Comune di Allumiere, un piccolo borgo situato nella provincia di Roma. Luigi Landi ha ufficialmente rassegnato le dimissioni dalla sua carica di sindaco, una decisione che è stata presa in seguito a una serie di tensioni che si sono manifestate all’interno della maggioranza di centrodestra che lo sosteneva. L’ormai ex primo cittadino ha rilasciato una nota in cui ha spiegato di aver fatto ogni possibile sforzo fino all’ultimo per “garantire continuità all’azione amministrativa”, dedicandosi con impegno a “rilanciare il paese dopo anni difficili”. Tuttavia, l’evoluzione recente del contesto politico e amministrativo si è rivelata “fortemente negativa”, rendendo impossibile il prosieguo del suo mandato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: crisi politica nel Comune di Allumiere, sindaco centrodestra si dimette

Leggi anche: Pesaro, crisi profonda in giunta: Frenquellucci (M5S) si dimette. Il centrodestra: «Campo largo finito»

Leggi anche: Il vicepresidente della Consulta per le disabilità si dimette e accusa il Comune: “Usati come vetrina politica”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Crisi politica al Comune di Frosinone: vertice Lega–FdI; Comune di Frosinone crisi della maggioranza. Oggi vertice decisivo a Roma con i big del centrodestra; Allumiere: si dimette il sindaco Luigi Landi; VI municipio, il presidente Franco lasciato solo dai suoi assessori durante l'emergenza maltempo: Sono indignato.

Allagamenti a Roma, Aniene (e non solo) sorvegliato speciale: "Pronte le unità di crisi" - Chiuse le banchine del fiume Tevere con l'Aniene che ha superato gli argini in diversi municipi di Roma e della provincia. romatoday.it

Il Comune di Crotone chiede al sindaco di Roma il ritiro della gara di affidamento “ChiamaRoma” - Amministrazione comunale e sindacati contestano una clausola ritenuta discriminatoria per i lavoratori crotonesi ... corrieredellacalabria.it