Roma Baldanzi a un passo dal Genoa
Roma si appresta a cedere Tommaso Baldanzi al Genoa, con l’operazione ormai in fase di definizione. Il trequartista classe 2003, attualmente a Trigoria, potrebbe lasciare la società nelle prossime settimane. La volontà di entrambe le parti sembra indirizzata verso questa soluzione, che permetterà al giocatore di proseguire la sua crescita altrove. La trattativa si inserisce nel quadro delle strategie di mercato della Roma per la sessione invernale.
Il futuro di Tommaso Baldanzi è ormai segnato. In casa Roma si va verso la cessione immediata del trequartista classe 2003, destinato a lasciare Trigoria già in questa finestra invernale. La direzione è chiara e l’operazione è entrata nella fase conclusiva. La Roma ha trovato un’intesa di massima con il Genoa: le parti hanno definito un accordo verbale basato su prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Resta solo l’ultimo via libera formale per procedere alla chiusura. Baldanzi-Genoa, i due club stanno limando gli ultimissimi dettagli. Trattativa in definizione. Accordo verbale sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Coppa Italia - Roma KO col Torino, si consola col mercato
