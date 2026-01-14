Roma si appresta a cedere Tommaso Baldanzi al Genoa, con l’operazione ormai in fase di definizione. Il trequartista classe 2003, attualmente a Trigoria, potrebbe lasciare la società nelle prossime settimane. La volontà di entrambe le parti sembra indirizzata verso questa soluzione, che permetterà al giocatore di proseguire la sua crescita altrove. La trattativa si inserisce nel quadro delle strategie di mercato della Roma per la sessione invernale.

Il futuro di Tommaso Baldanzi è ormai segnato. In casa Roma si va verso la cessione immediata del trequartista classe 2003, destinato a lasciare Trigoria già in questa finestra invernale. La direzione è chiara e l’operazione è entrata nella fase conclusiva. La Roma ha trovato un’intesa di massima con il Genoa: le parti hanno definito un accordo verbale basato su prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Resta solo l’ultimo via libera formale per procedere alla chiusura. Baldanzi-Genoa, i due club stanno limando gli ultimissimi dettagli. Trattativa in definizione. Accordo verbale sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Baldanzi a un passo dal Genoa

Leggi anche: Roma, effetto Vaz: Baldanzi verso il Genoa

Leggi anche: Roma-Genoa, vietato sbagliare: tornano Hermoso e Dovbyk, Baldanzi ko

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il mercato di oggi: il Besiktas vede Tavares. Slitta l'arrivo di Bento al Genoa. Carrick allo United; Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato live: Juve, Chiesa rompe col Liverpool. Toro su Obrador, Robinio Vaz è a Roma.

Calciomercato live: Malen va alla Roma, Baldanzi verso il Genoa. Milan su Goretzka. Il Galatasaray punta Lookman. - Calciomercato live, tutte le trattative di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026: Visite mediche per Raspadori all'Atalanta e Robinio Vaz alla Roma. ilgazzettino.it