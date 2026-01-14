Roma Arena da sogno | tutti i record del suo gol

A soli 16 anni, 11 mesi e 3 giorni, Antonio Arena ha esordito con la maglia della Roma, segnando un record importante nella storia del club e della competizione. Nato a Sydney, l’attaccante ha dimostrato fin da subito il suo talento, entrando nel cuore dei tifosi e lasciando un’impronta significativa nel calcio italiano. Questa è la storia di un giovane talento che ha già raggiunto traguardi notevoli alla sua prima esperienza professionale.

All'età di 16 anni, 11 mesi e 3 giorni Antonio Arena ha fatto la storia. All'esordio con la maglia della Roma, appena entrato in campo, l'attaccante nato a Sydney è diventato uno dei marcatori più giovani della storia della squadra giallorossa e della competizione. 16 anni e non sentirli. Gasperini lo ha messo in campo all' ottantesimo minuto di gioco nella classica mossa della disperazione con la Roma sotto per 1-2. Al primo pallone toccato, dopo appena 60 secondi, ha segnato il primo gol con la maglia giallorossa. Una rete con cui Arena si fregia del merito di essere il primo calciatore nato nel 2009 a segnare in Coppa Italia e al momento l' unico 2009 in grado di segnare in una squadra che gioca nei cinque maggiori campionati europei.

Arena, parla l'agente: "È solo il primo step, ora lasciatelo sereno" - Ieri, all'80', una luce si è accesa nella notte cupa dell'Olimpico: il 16enne Arena, con un colpo di testa, ha trasformato in realtà il sogno di una vita e lanciato un messaggio chiaro sul suo potenzi

Roma, esordio da sogno per il 2009 Arena. Debutto e gol al primo pallone toccato - Arrivato questa estate dal Pescara per circa 2 milioni di euro, Antonio Arena ha presto bruciata le tappe in maglia giallorosso, tanto da essere convocato già per la prima trasferta di Pisa in Serie A

