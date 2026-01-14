A Roma, nel quartiere Quarticciolo, due persone sono state fermate in seguito a un episodio di rapina. La vittima è stata avvicinata con l’aiuto di una donna conosciuta, coinvolta nell’attività di prostituzione locale. L’indagine ha portato all’identificazione e al fermo di due complici, in un tentativo di reato volto a sottrarre beni alla vittima. L’evento evidenzia l’importanza di controlli e interventi nelle aree a rischio della città.

La vittima è stata adescata con l’aiuto di una donna che lui conosceva, la quale era dedita all’attività di prostituzione nella zona. Una volta avvicinato, l’uomo è stato aggredito: prima con un coltello e poi con delle mattonelle. I due complici, una donna romana di circa quarant’anni e un uomo marocchino di trentacinque anni, sono stati identificati dalla Polizia di Stato in tempi molto rapidi. Attualmente, entrambi si trovano in stato di fermo, gravemente indiziati di reati che includono tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate dolose, in concorso tra loro. Le indagini sono state avviate dagli agenti del V Distretto Prenestino e sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Dipartimento per la Criminalità diffusa e grave. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: adescato e aggredito a scopo di rapina al Quarticciolo, scatta il fermo per due complici

Leggi anche: Trappola a luci rosse al Quarticciolo: adescato per rapinarlo

Leggi anche: La rapina di Capodanno. Giovani accerchiati picchiati e derubati. Scatta un primo fermo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Roma, il parco di via Blaserna nel degrado. 'Così viene di fatto sottratto ai cittadini'; Ritmo Champions, ma il mercato è fermo al palo; Roma, vigilante picchia il ladro che rubava nel supermercato e lo riduce in fin di vita: arrestato per tentato omicidio; Scuole chiuse a Roma, Campidoglio: 'Circola ordinanza fake, domani saranno aperte'.

Roma: adescato e aggredito a scopo di rapina al Quarticciolo, scatta il fermo per due complici - La vittima è stata adescata con l'aiuto di una donna che lui conosceva, la quale era dedita all'attività di prostituzione nella zona. romadailynews.it

Roma. Trappola a luci rosse al Quarticciolo: adescato e aggredito a scopo di rapina - Un uomo è stato adescato e aggredito al Quarticciolo da una donna con un complice al fine di rapinarlo aggredendolo con un coltello ... ilmetropolitano.it