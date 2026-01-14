Roma | Acea Ato 2 venerdi’ sospensione idrica in diversi Comuni per lavori manutenzione
Acea Ato 2 comunica che, venerdì, in alcuni comuni di Roma, si verificherà una sospensione temporanea dell’approvvigionamento idrico a causa di lavori di manutenzione destinati a migliorare l’efficienza del servizio. La sospensione sarà limitata a specifiche aree e si rende necessario per garantire interventi di manutenzione essenziali. Si consiglia di pianificare di conseguenza l’uso dell’acqua durante questa giornata.
Acea Ato 2 desidera informare i cittadini che, al fine di consentire la realizzazione di significativi interventi di manutenzione, finalizzati a migliorare l’efficienza del servizio idrico, sarà necessario effettuare una sospensione del flusso idrico. Questa sospensione avrà inizio dalle ore 13 di venerdì 16 gennaio e riguarderà i seguenti comuni: Affile, Arcinazzo Romano, Ariccia, Artena, Bellegra, Canterano, Carpineto Romano, Casape, Castel Gandolfo, Castel San Pietro Romano, Ciciliano, Frascati, Gavignano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Montelanico, Olevano Romano, Palestrina, Poli, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roiate, San Gregorio da Sassola, San Vito Romano, Segni, Valmontone e Velletri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Roma: Acea Ato 2, interventi su rete idrica ai Castelli romani, coinvolti numerosi Comuni
Leggi anche: Lavori di manutenzione a Fuorni: scatta la sospensione idrica
Rischio gelo: Acea Ato2 invita a proteggere i contatori / Notizie / Novità / Homepage; Rinviata la sospensione del servizio idrico di Acea nei 37 comuni dei Castelli Romani; Riprogrammati i lavori Acea sull’acquedotto del Simbrivio: ecco dove mancherà l’acqua il 16 e 17 gennaio ai Castelli Romani; Annullato l'intervento di Acea: acqua regolare ai Castelli Romani nelle giornate del 9 e 10 gennaio.
MUNICIPIO XV, TORQUATI – CHIRIZZI (MUN.XV): “IL 15 GENNAIO INAUGURAZIONE CASA DELL’ ACQUA ACEA ATO 2 A PARCO DELLA MARATONA” - garantirà l’erogazione gratuita di acqua potabile ... lagone.it
Acea, stop all’acqua il 9 e10 gennaio: da Artena a Velletri, da Segni a Valmontone. 30 comuni con le autobotti - 10 gennaio: cali di pressione e possibili mancanze d’acqua in oltre 30 comuni di Roma, con autobotti ... ilquotidianodellazio.it
Oltre 30 comuni in provincia di Roma resteranno senz'acqua - Avviso di Acea Ato 2, che dovrà interrompere l'erogazione tra il 9 e il 10 gennaio per favorire interventi di manutenzione sull'acquedotto del Simbrivio ... romatoday.it
Ponte Milvio, Acea Run Rome The Marathon: arriva il "Get Ready" di gennaio Tutto pronto per una delle manifestazioni sportive più importanti di Roma. L'Acea Run Rome The Marathon in programma a marzo ha già registrato il sold out. 36mila iscritti e sold o facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.