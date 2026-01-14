Roma | Acea Ato 2 venerdi’ sospensione idrica in diversi Comuni per lavori manutenzione

Acea Ato 2 comunica che, venerdì, in alcuni comuni di Roma, si verificherà una sospensione temporanea dell’approvvigionamento idrico a causa di lavori di manutenzione destinati a migliorare l’efficienza del servizio. La sospensione sarà limitata a specifiche aree e si rende necessario per garantire interventi di manutenzione essenziali. Si consiglia di pianificare di conseguenza l’uso dell’acqua durante questa giornata.

Acea Ato 2 desidera informare i cittadini che, al fine di consentire la realizzazione di significativi interventi di manutenzione, finalizzati a migliorare l’efficienza del servizio idrico, sarà necessario effettuare una sospensione del flusso idrico. Questa sospensione avrà inizio dalle ore 13 di venerdì 16 gennaio e riguarderà i seguenti comuni: Affile, Arcinazzo Romano, Ariccia, Artena, Bellegra, Canterano, Carpineto Romano, Casape, Castel Gandolfo, Castel San Pietro Romano, Ciciliano, Frascati, Gavignano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Montelanico, Olevano Romano, Palestrina, Poli, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roiate, San Gregorio da Sassola, San Vito Romano, Segni, Valmontone e Velletri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

