Roma accelera sull’elettrico | 42 nuove isole di ricarica ad alta potenza Ecco dove saranno

Roma continua a rafforzare la propria rete di ricarica elettrica, con l’installazione di 42 nuove isole di ricarica ad alta potenza. Questa iniziativa mira a favorire la diffusione dei veicoli elettrici e migliorare la mobilità sostenibile in città. L’intervento, annunciato il 14 gennaio 2026, rappresenta un passo importante nel percorso di transizione energetica e di riduzione dell’impatto ambientale del trasporto urbano.

Roma, 14 gennaio 2026 – Roma Capitale compie un nuovo passo nella transizione verso la mobilità elettrica. Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha firmato la determina per l’individuazione di 42 isole destinate a ospitare colonnine di ricarica per veicoli elettrici ad alta potenza, a partire da 100 kW e oltre. Ad annunciarlo è l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, che definisce il provvedimento «un ulteriore passo verso una mobilità più green e sostenibile, obiettivo primario di questa amministrazione». Roma già leader nazionale per le colonnine. Roma parte da una posizione di vantaggio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

