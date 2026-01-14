Roma a 30 km h nel centro storico | meno incidenti e meno smog ma cresce il rischio stress per gli automobilisti

A partire dal 15 gennaio, nel centro storico di Roma sarà adottato un limite di velocità di 30 km/h. Questa misura mira a ridurre incidenti e livelli di smog, contribuendo a rendere la zona più sicura e sostenibile. Tuttavia, l'introduzione di questa restrizione potrebbe aumentare il livello di stress tra gli automobilisti, rendendo necessarie alcune accortezze nella gestione del traffico quotidiano.

Dal prossimo 15 gennaio il centro storico di Roma sarà interessato da un limite generalizzato di velocità a 30 chilometri orari. Il provvedimento, già in parte applicato su quasi la metà delle strade dell’area centrale, punta a ridurre la mortalità e la gravità degli incidenti stradali, oltre a contenere l’inquinamento atmosferico e acustico. Tuttavia, accanto ai benefici ambientali e sulla sicurezza, emergono anche possibili effetti collaterali sulla salute mentale degli automobilisti. A lanciare l’allarme è la Società Italiana di Medicina Ambientale, che richiama studi dell’Agenzia europea dell’ambiente e ricerche internazionali sugli effetti del traffico prolungato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

