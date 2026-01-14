Rivoluzione Alpine | Doohan svincolato scelti i due piloti per il 2026

Alpine annuncia la separazione da Jack Doohan, aprendo la strada a nuove scelte per la stagione 2026. La scuderia francese si concentra sulla definizione della propria line-up di piloti, in vista di un futuro strategico in Formula 1. Questa decisione segna un passo importante nel percorso di rinnovamento della squadra, che punta a consolidare la propria presenza nel campionato mondiale.

Il futuro dell’Alpine in Formula 1 prende una direzione chiara in vista della stagione 2026. La scuderia francese ha infatti ufficializzato la separazione da Jack Doohan, pilota australiano cresciuto nel vivaio del team. Contestualmente, sono state confermate le guide che rappresentano il progetto tecnico del nuovo ciclo regolamentare: Pierre Gasly e Franco Colapinto, reduce dall’esperienza . 🔗 Leggi su Sportface.it

