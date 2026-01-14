I Rivers Triplets, nati a Brooklyn nel 2007, stanno passando dal mondo del

Dai Cool Runnigs ai Cool Skiings il passo è quasi compiuto. Manca qualche punto, ma Helaina, Henri IV e Henniyah Rivers, tutti e tre nati il 24 agosto 2007 a Brooklyn da madre giamaicana e padre americano, inseguono il sogno caraibico nello sci alpino olimpico: Henri è già sicuro di essere a Milano Cortina, alle sorelle manca qualche punto per compiere l'impresa. I Rivers Triplets sono cresciuti tra le piste del Windham Mountain nei Catskills, Monti Appalachi insomma, e devono la loro passione al fatto che entrambi i genitori sono istruttori di sci: «Mamma ci ha insegnato prima a piegare meglio per fare le curve che a camminare», ha detto scherzando (ma non troppo) Helaina; mentre la gemella Henniyah fa notare «papà dice sempre che la nostra cera preferita per il fondo resta quella tropicale». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rivers Triplets tra "cool" e scarponi. Il sogno caraibico nello sci ai Giochi

