Ritorno della Dc nella Giunta Schifani? De Luca tuona | Prima i giochi di partito poi i siciliani
Dopo due mesi dall’esclusione dalla Giunta regionale, si apre la possibilità di un ritorno della Democrazia Cristiana nel governo Schifani, anche se in forma ridotta. De Luca sottolinea come, a suo avviso, i giochi di partito abbiano priorità rispetto alle esigenze dei siciliani. La situazione resta in evoluzione e rappresenta un importante punto di riflessione sulla rappresentanza politica in Sicilia.
Dopo due mesi dall’esclusione dalla Giunta regionale, la Democrazia Cristiana potrebbe vedere una riapertura dei propri spazi nel governo Schifani, anche se solo con un assessorato rispetto ai due precedenti. La possibilità è emersa a seguito dell’incontro pomeridiano a Palazzo d’Orléans tra il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
