Rita Dalla Chiesa crolla durante il discorso in parlamento | cala il gelo VIDEO

Durante un intervento in parlamento, Rita Dalla Chiesa ha vissuto un momento di emozione intensa, culminato con un improvviso crollo. Il suo discorso è stato interrotto da un gesto di grande sincerità, suscitando attenzione e rispetto tra i presenti. Il video mostra un momento di fragilità che ha colpito l’attenzione di chi segue con interesse le vicende dei rappresentanti politici.

