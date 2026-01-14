Rita Dalla Chiesa crolla durante il discorso in parlamento | cala il gelo VIDEO
Durante un intervento in parlamento, Rita Dalla Chiesa ha vissuto un momento di emozione intensa, culminato con un improvviso crollo. Il suo discorso è stato interrotto da un gesto di grande sincerità, suscitando attenzione e rispetto tra i presenti. Il video mostra un momento di fragilità che ha colpito l’attenzione di chi segue con interesse le vicende dei rappresentanti politici.
– “Scusatemi ma io.”. Rita Dalla Chiesa, il crollo emotivo in Aula alla Camera lascia tutti senza parole. In un giorno che doveva essere fatto solo di carte, procedure e linguaggio istituzionale, è arrivato invece un momento di verità nuda e cruda, con la deputata di Forza Italia travolta dall’emozione mentre ricordava la strage di Capodanno al locale vip Le Constellation di Crans-Montana. Un discorso partito come intervento politico e finito come una confessione pubblica, senza filtri. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche: “Scusatemi ma io…”. E Rita Dalla Chiesa crolla durante il discorso in Parlamento
Leggi anche: “Scusatemi ma io…”. Rita Dalla Chiesa, il crollo emotivo durante il discorso alla Camera
Strage Crans-Montana, Rita Dalla Chiesa commossa in Aula: Non riesco più a vedere caminetto acceso x.com
Agenzia Vista. . Strage Crans-Montana, Rita Dalla Chiesa commossa in Aula: Non riesco più a vedere caminetto acceso facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.