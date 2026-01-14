Segui in tempo reale i risultati della Serie A 2025/26, con aggiornamenti costanti sui match in corso. Questa pagina fornisce un quadro chiaro e preciso delle partite in svolgimento, tra cui Napoli e Parma, con un focus anche sul percorso della Juventus nel campionato italiano. Resta aggiornato per non perdere nessuna novità relativa alla stagione in corso.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata.

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Napoli Parma 0-0

