Risparmia e respira meglio con i contributi per la qualità dell’aria

Risparmiare e migliorare la qualità dell’aria sono obiettivi fondamentali per la salute di tutti. Le iniziative della Regione Toscana, finanziate dal POR-FSE, promuovono comportamenti corretti quotidiani per ridurre l’inquinamento e garantire ambienti più salubri. Scegliere azioni consapevoli contribuisce a mantenere l’aria pulita, beneficiando sia il benessere individuale che quello collettivo.

L'aria è amica se è pulita, Risparmia e respira meglio, recitano gli slogan delle campagne informative di Regione Toscana finanziate dal POR-FSE, per ricordare a cittadini, enti e aziende che dalla qualità dell'aria dipende la salute di tutti e tutti possiamo adottare comportamenti corretti nel quotidiano per migliorare la qualità di questa preziosa risorsa. Il tema è all’ordine del giorno nel periodo cosiddetto ‘ critico ’ per la qualità dell’aria, dal primo novembre al 31 marzo di ogni anno, caratterizzato da un abbassamento dello strato di rimescolamento dell’atmosfera che non consente la normale dispersione degli inquinanti emessi, con il conseguente aumento delle concentrazioni nei livelli più bassi (fino a 200 metri s. 🔗 Leggi su Lanazione.it

