Rischio strutturale del solaio sindaco chiude parcheggio condominiale Vertenza nata 2 anni fa

Il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ha emesso un’ordinanza di interdizione del parcheggio condominiale in via Pastore, a causa di un rischio strutturale del solaio. La decisione, arrivata dopo una vertenza iniziata due anni fa, mira a tutelare la sicurezza pubblica e privata. La chiusura riguarda una parte dell’area, in attesa di interventi di verifica e eventuale ripristino, per prevenire possibili incidenti.

