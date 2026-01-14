Rischio strutturale del solaio sindaco chiude parcheggio condominiale Vertenza nata 2 anni fa
Il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ha emesso un’ordinanza di interdizione del parcheggio condominiale in via Pastore, a causa di un rischio strutturale del solaio. La decisione, arrivata dopo una vertenza iniziata due anni fa, mira a tutelare la sicurezza pubblica e privata. La chiusura riguarda una parte dell’area, in attesa di interventi di verifica e eventuale ripristino, per prevenire possibili incidenti.
Scatta una nuova ordinanza sindacale a tutela della pubblica e privata incolumità. Il sindaco di Aversa Francesco Matacena ha disposto l’interdizione immediata di una parte di area privata adibita a parcheggio, situata in via Pastore, all’interno di un condominio, a seguito del perdurare di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
