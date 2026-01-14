Risanamento Fondo Basile diventa modello di best practice

Il progetto di risanamento e sviluppo di 60 alloggi green a Fondo Basile, Messina, è stato riconosciuto da Invitalia e dal Ministero delle Infrastrutture come esempio di

Il progetto per 60 alloggi green nell’area di Fondo Basile, a Messina, è stato selezionato da Invitalia, di concerto con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, quale modello di "best practice" per le politiche di transizione digitale nella realizzazione di opere pubbliche.La Struttura. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

