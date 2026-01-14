Risanamento Fondo Basile diventa modello di best practice
Il progetto di risanamento e sviluppo di 60 alloggi green a Fondo Basile, Messina, è stato riconosciuto da Invitalia e dal Ministero delle Infrastrutture come esempio di
Il progetto per 60 alloggi green nell’area di Fondo Basile, a Messina, è stato selezionato da Invitalia, di concerto con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, quale modello di "best practice" per le politiche di transizione digitale nella realizzazione di opere pubbliche.La Struttura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Risanamento, al via lavori da 12,3 milioni per 60 nuovi alloggi a Fondo Basile
Leggi anche: Sessanta alloggi green al posto delle baracche, iniziano i lavori a Fondo Basile
Rendering degli alloggiAlloggi Green Fondo Basile a Messina, rendering Il progetto per 60 alloggi green... - Il progetto per 60 alloggi green nell’area di Fondo Basile, a Messina, è stato selezionato da Invitalia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, come modello di “best practi ... msn.com
Risanare con la natura: scopri il potere dell’argilla! Il ciclo di risanamento è fondamentale per creare ambienti sani e accoglienti. Utilizzando intonaci di fondo e di finitura a base naturale, possiamo trasformare gli spazi in modo sostenibile ed efficace. U facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.