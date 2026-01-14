Ripensare il Sistema Paese | la visione internazionale di Fabio De Furia

Ripensare il “Sistema Paese” è essenziale per favorire una crescita sostenibile e integrata. In questo intervento, Fabio De Furia, imprenditore e dirigente di rilievo internazionale, analizza le sfide e le opportunità di un approccio aggiornato alle relazioni tra Italia e mondo, evidenziando l’importanza di adattare le strategie nazionali alle nuove dinamiche globali. Un’analisi che invita a riflettere su come rafforzare il ruolo del nostro Paese nel contesto internazionale.

Roma, 14 gen. (askanews) – È online su L'Imprenditore l'intervento "Perché il concetto di Sistema Paese va ripensato, non difeso", firmato da Fabio De Furia, imprenditore e dirigente italiano di rilievo internazionale, tra i principali promotori di connessioni tra Italia e Stati Uniti nei settori dell'innovazione, e delle relazioni economiche e scientifiche. De Furia, Presidente della Miami Scientific Italian Community, è riconosciuto come architetto di reti strategiche tra ricerca, impresa e comunità italiana negli USA, capace di tradurre talenti e progetti italiani in opportunità concrete nei contesti globali.

