Riorganizzazione della sosta cittadina | i chiarimenti di Kyma Mobilità su permessi residenti e abbonamenti nelle Zone D E F e G

Kyma Mobilità ha pubblicato i chiarimenti riguardanti la riorganizzazione della sosta cittadina, in particolare sui permessi residenti e gli abbonamenti nelle Zone D, E, F e G. In seguito alla deliberazione consiliare n. 113 del 30 luglio 2024, vengono illustrate le nuove disposizioni e modalità di accesso per i residenti e gli utenti. Questi aggiornamenti mirano a migliorare la gestione degli spazi di sosta e a garantire una maggiore chiarezza.

In attuazione della deliberazione consiliare n. 113 del 30072024, Kyma Mobilità chiarisce le nuove linee guida del piano di sosta cittadino. La premessa: le strisce blu nascono come sosta a pagamento "a tempo" per favorire il parcheggio di rotazione. Per quanto riguarda le Zone D, E, F, G i permessi gratuiti sono stati aboliti in virtù di una trasformazione del territorio che ora vede una preponderanza di stalli bianchi (sosta libera). In queste zone l'utente può parcheggiare senza alcun costo grazie alla riconversione di numerose ex aree a pagamento:? Viale Magna Grecia: lo spartitraffico centrale (tra Viale Virgilio e Corso Italia, tra Corso Italia e Viale Liguria e tra via Dalmazia e via Pisa), è stato trasformato nel dicembre scorso in area a sosta libera (strisce bianche).

