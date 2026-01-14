Rio Carneval du Presina
Il Rio Carneval du Presina torna Sabato 21 febbraio 2026, offrendo un’occasione di festa e tradizione nel cuore dell’inverno. Giunto alla sua 32ª edizione, questo storico carnevale in notturna rappresenta un momento importante per la comunità locale, consolidando da anni la propria presenza nel calendario degli eventi della zona. Un appuntamento che continua a coinvolgere residenti e visitatori, mantenendo vivo il patrimonio culturale della regione.
Presina si prepara a vivere una delle serate più attese dell'inverno. Sabato 21 febbraio 2026 torna infatti il Rio Carneval du Presina, lo storico Carnevale in notturna che da oltre trent'anni anima il territorio e che quest'anno raggiunge la 32ª edizione.
