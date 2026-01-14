Rinforzo per il Futball Cava Ronco | ecco il trequartista Edoardo Eleonori

Il Futball Cava Ronco annuncia l’ingaggio di Edoardo Eleonori, trequartista nato nel 2004 a Forlì. Con una statura di 1,78 metri e piede destro, è un giocatore offensivo che si distingue per le sue capacità tecniche e la visione di gioco. Questa new entry mira a rafforzare il reparto offensivo della squadra, portando entusiasmo e nuove possibilità sul campo.

Il Futball Cava Ronco ufficializza l'arrivo di Edoardo Eleonori, trequartista classe 2004. Nato a Forlì il 4 ottobre 2004, alto 1,78 metri e di piede destro, è un giocatore offensivo dotato di buone qualità tecniche e visione di gioco. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Forlì, ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Il Futball Cava Ronco strappa un punto su un campo difficile: 1-1 in rimonta Leggi anche: Il Futball Cava Ronco cade a Faenza, durissimo Bergamaschi: "Serve un esame di coscienza" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Juniores - Futball Cava Ronco vs Classe, il tabellino; Sconfitta casalinga per il Futball Cava Ronco; Eccellenza Girone B: la diciannovesima giornata promette sfide decisive. Calcio, Futball Cava Ronco cade in casa contro il Medicina Fossatone che ne fa tre - 0 contro il Medicina Fossatone, le reti di Amaducci, Fini e Giorgioni per gli ospiti ... forlitoday.it

Calciomercato, F.Cava Ronco: il trequartista Casadei. Bellaria: Grassi - Il primo, classe 2004, settore giovanile di Bologna ed Empoli, ha giocato in D nel Corticella. altarimini.it

Tre attaccanti, ma pure un centrocampista. Nella lista di Gasp è previsto un rinforzo nel reparto che oggi vede solo quattro giocatori in rosa. A prescindere dalla partenza di Pisilli il tecnico vuole un ricambio sicuro viste le tre competizioni in cui è in ballo la Rom facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.