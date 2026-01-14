Rimanere in piedi è impossibile ad Amsterdam il ghiaccio fa scivolare pedoni bici e macchine | scene surreali per strada – Video

A Amsterdam, recenti condizioni di freddo intenso hanno trasformato alcune strade in lastre di ghiaccio, rendendo difficile per pedoni, biciclette e veicoli mantenere l’equilibrio. Le scene che si sono viste per le strade della città sono diventate quasi surreali, con passanti e ciclisti alle prese con superfici scivolose. Un fenomeno che ha richiesto attenzione e prudenza nelle zone più colpite.

Scene da Paperissima ad Amsterdam dove nei giorni scorsi un'ondata di freddo intenso ha formato delle lastre di ghiaccio per le strade e i marciapiedi della città. I video hanno fatto velocemente il giro del web, mostrando immagini surreali: pedoni, ciclisti e automobilisti non riescono a essere stabili, scivolando pericolosamente. Nella clip, pubblicata sui social dall'account tiktok flagshipamsterdam, girata dopo l'arrivo della neve e delle temperature sotto zero, si vedono persone che perdono l'equilibrio e, anche a terra, provano ad aggrapparsi con le mani per poter avanzare. Le autorità, riporta l' AdnKronos, hanno invitato i cittadini a prestare molta attenzione negli spostamenti, perché queste condizioni rendono la mobilità quotidiana urbana molto più difficile e pericolosa.

