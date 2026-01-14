Riga l' auto parcheggiata davanti al bar | in tre sotto processo per danneggiamento

Tre uomini campani, di età compresa tra 41 e 44 anni, sono stati citati a giudizio per il reato di danneggiamento di un’auto parcheggiata davanti a un bar alla periferia di Perugia. I tre, assistiti dai legali Michele Maria Gambini e Diego Ruggeri, sono accusati di aver provocato danni al veicolo, in un episodio che si è svolto in un'area pubblica della città.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.