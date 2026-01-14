La Lipu analizza la riforma della caccia, evidenziando come i cambiamenti nei tempi delle migrazioni e i calendari del governo siano poco in sintonia con i dati scientifici. Dopo aver esaminato oltre 4 milioni di dati su 23 specie, emerge chiaramente che sedici di esse iniziano la migrazione pre-riproduttiva tra i primi e i secondi di gennaio, rendendo obsoleti i parametri attuali.

Oltre 4 milioni di dati esaminati, 23 specie cacciabili analizzate. E un risultato scientifico chiarissimo: sono sedici le specie di uccelli che avviano la cosiddetta migrazione pre-riproduttiva entro la prima o la seconda decade di gennaio. Tra questi merlo, cesena, pavoncella, allodola, mestolone, fischione, moriglione, codone, folaga, tordo sassello. Altre, invece, come il tordo bottaccio, iniziano addirittura nella terza decade di dicembre. Tempi diversi, insomma, anche rispetto all’attuale documento tecnico di riferimento dell’Unione Europea che stabilisce i periodi di inizio della migrazione prenuziale per le specie cacciabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riforma della caccia, lo studio della Lipu: “Cambiano i tempi delle migrazioni, i calendari del governo sono insensati”

Leggi anche: Ricerca, copertina Science a studio di Roma Tor Vergata su migrazioni feline ai tempi dell'Impero romano

Leggi anche: Il governo annuncia la riforma della Polizia locale, ma azzera i fondi. Che dirotta sulla caccia ai migranti extra Ue

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La scienza smentisce l’allungamento della stagione di caccia, la migrazione degli uccelli è anticipata; Migrazione anticipata e calendari venatori; Conferma scientifica della migrazione anticipata degli uccelli, con conseguenze sulla caccia; Migrazioni anticipate e caccia: nuove evidenze scientifiche per la tutela degli uccelli selvatici.

“Gli uccelli migrano prima”, è crisi per la caccia - Così, la riforma della caccia diventa insostenibile e i calendari venatori regionali sono da rivedere Gli uccelli stanno anticipando la migraz ... ambienteambienti.com