Riforma della caccia lo studio della Lipu | Cambiano i tempi delle migrazioni i calendari del governo sono insensati
La Lipu analizza la riforma della caccia, evidenziando come i cambiamenti nei tempi delle migrazioni e i calendari del governo siano poco in sintonia con i dati scientifici. Dopo aver esaminato oltre 4 milioni di dati su 23 specie, emerge chiaramente che sedici di esse iniziano la migrazione pre-riproduttiva tra i primi e i secondi di gennaio, rendendo obsoleti i parametri attuali.
Oltre 4 milioni di dati esaminati, 23 specie cacciabili analizzate. E un risultato scientifico chiarissimo: sono sedici le specie di uccelli che avviano la cosiddetta migrazione pre-riproduttiva entro la prima o la seconda decade di gennaio. Tra questi merlo, cesena, pavoncella, allodola, mestolone, fischione, moriglione, codone, folaga, tordo sassello. Altre, invece, come il tordo bottaccio, iniziano addirittura nella terza decade di dicembre. Tempi diversi, insomma, anche rispetto all’attuale documento tecnico di riferimento dell’Unione Europea che stabilisce i periodi di inizio della migrazione prenuziale per le specie cacciabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La scienza smentisce l’allungamento della stagione di caccia, la migrazione degli uccelli è anticipata; Migrazione anticipata e calendari venatori; Conferma scientifica della migrazione anticipata degli uccelli, con conseguenze sulla caccia; Migrazioni anticipate e caccia: nuove evidenze scientifiche per la tutela degli uccelli selvatici.
