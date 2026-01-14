Ricordo Tomba si fermavano le scuole per vederlo sciare | Allegri-tedoforo in vista di Milano-Cortina e il suo rapporto con lo sci
Il ruolo di tedoforo rappresenta un momento speciale per chi ha il privilegio di parteciparvi, un simbolo di unione e di spirito olimpico. Ricordando le immagini di Tomba sulle piste, si evoca un legame tra sport e cultura, che si riflette anche nel coinvolgimento di figure come Allegri. La partecipazione alla Fiamma olimpica, in vista di Milano-Cortina 2026, conferma l’importanza di questi momenti nel rafforzare il senso di comunità e di identità sportiva.
“Essere tedoforo durante il viaggio della Fiamma verso Milano per Milano Cortina 2026 è stato un grande onore e un’emozione intensa”. Così Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, a margine della sua frazione come tedoforo nella tappa Borgomanero – Varese del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano – Cortina. Allegri era stato annunciato tra i tedofori una settimana fa e oggi – alla vigilia della sfida tra Milan e Como – ha “ sfilato ” nella tappa tra Borgomanero e Varese. “La fiamma olimpica incarna valori fondamentali come impegno, rispetto, sacrificio e spirito di squadra, gli stessi che lo sport trasmette ogni giorno unendo persone e popoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Anche Latiano avrà il "suo" tedoforo per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026
Leggi anche: Kristian Ghedina e il form online per fare il tedoforo. L’ex campione di sci snobbato dalle Olimpiadi di Milano-Cortina: «Si sono dimenticati di me»
Milan, Allegri chiarisce su stop Fullkrug e Pavlovic, il giudizio su Cassano e il ricordo delle scuole saltate grazie a Tomba - Il tecnico rossonero Allegri non teme il campo fatto allargare da Fabregas a Como e racconta la sua esperienza da tedoforo, ricordando le imprese di Tomba ... sport.virgilio.it
#Allegri: "In bocca al lupo per gli atleti olimpici italiani. Idolo invernale Mi ricordo Tomba, si fermavano le scuole per vederlo...in Italia si vive di eccellenze. Sono contento, le Olimpiadi sono un evento globale". #MPLive #ComoMilan x.com
Venerdì 16 gennaio è in programma a Cles una giornata in ricordo di Bartolomeo Bezzi e Giorgio Wenter Marini. Alle ore 16.00, ritrovo al cimitero di Cles per visita alla tomba monumentale di Bartolomeo Bezzi, opera di Giorgio Wenter Marini; segue passeggi facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.