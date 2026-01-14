Il ruolo di tedoforo rappresenta un momento speciale per chi ha il privilegio di parteciparvi, un simbolo di unione e di spirito olimpico. Ricordando le immagini di Tomba sulle piste, si evoca un legame tra sport e cultura, che si riflette anche nel coinvolgimento di figure come Allegri. La partecipazione alla Fiamma olimpica, in vista di Milano-Cortina 2026, conferma l’importanza di questi momenti nel rafforzare il senso di comunità e di identità sportiva.

“Essere tedoforo durante il viaggio della Fiamma verso Milano per Milano Cortina 2026 è stato un grande onore e un’emozione intensa”. Così Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, a margine della sua frazione come tedoforo nella tappa Borgomanero – Varese del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano – Cortina. Allegri era stato annunciato tra i tedofori una settimana fa e oggi – alla vigilia della sfida tra Milan e Como – ha “ sfilato ” nella tappa tra Borgomanero e Varese. “La fiamma olimpica incarna valori fondamentali come impegno, rispetto, sacrificio e spirito di squadra, gli stessi che lo sport trasmette ogni giorno unendo persone e popoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ricordo Tomba, si fermavano le scuole per vederlo sciare”: Allegri-tedoforo in vista di Milano-Cortina e il suo rapporto con lo sci

