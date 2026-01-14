Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale di un lotto di mozzarella di bufala campana DOP Contadina, a causa della presenza di una micotossina potenzialmente cancerogena, derivante dall'aflatossina B1. La contaminazione si verifica negli animali alimentati con mangimi contaminati, e il rischio di tossine nel latte può coinvolgere i prodotti derivati. La misura mira a tutelare la salute dei consumatori e garantire la sicurezza alimentare.

AGI - "La presenza di una micotossina tossica potenzialmente cancerogena derivante dalla metabolizzazione dell' aflatossina B1 (la più comune) negli animali, secretata nel latte di animali alimentati con mangimi contaminati", è la motivazione che ha spinto il Ministero della Salute a richiamare in via precauzionale un lotto di mozzarella di bufala campana DOP a marchio Contadina. Il richiamo è dovuto specificamente al rischio chimico, in particolare per sospetto superamento dei limiti di legge dell'aflatossina M1. Il lotto in questione è il 25349, con confezione da 125 grammi e scadenza il 19 gennaio. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Richiamato lotto di mozzarella di bufala per una microtossina

Leggi anche: Richiamato lotto di mozzarella di bufala per una microtossina

Leggi anche: Richiamato lotto di mozzarella di bufala per "tossina tossica"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Salute: richiamato lotto di mozzarella di bufala per rischio chimico; Richiamato lotto di mozzarella di bufala per una microtossina; Aflatossina M1: richiamata mozzarella di bufala campana Contadina; Mozzarella di bufala campana richiamata per micotossine. Il marchio e i lotti ritirati (e a cui prestare attenzione).

Richiamato lotto di mozzarella di bufala per una microtossina - "La presenza di una micotossina tossica potenzialmente cancerogena derivante dalla metabolizzazione dell'aflatossina B1 (la più comune) negli animali, secretata nel latte di animali alimentati c ... msn.com