Ricerca uso clinico degli xenotrapianti | progetto Biogem con l’Istituto Mario Negri

Biogem, centro di ricerca ad Ariano Irpino, avvia un progetto con l’Istituto Mario Negri di Milano, previsto per il 2026, dedicato alla ricerca e all’uso clinico degli xenotrapianti. L'iniziativa mira a approfondire le potenzialità di questa tecnologia nel campo medico, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative e sicure per il trapianto di organi.

Biogem, Centro di ricerca con sede ad Ariano Irpino, si candida a svolgere un ruolo da protagonista negli xenotrapianti, lanciando nel 2026 un nuovo, imponente progetto, in collaborazione con l’Istituto Mario Negri di Milano. Per presentare questa nuova linea di ricerca è in programma un convegno aperto al pubblico, venerdì 23 gennaio alle ore 15.30 presso Biogem, con alcune tra le voci scientifiche, etiche e giuridiche più autorevoli sul tema. Il trapianto di organi è un intervento chirurgico che consiste nella sostituzione di un organo malato e non più funzionante con uno sano dello stesso tipo, proveniente da un altro individuo, chiamato donatore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Biogem si candida a un ruolo da protagonista nella ricerca sugli xenotrapianti

Leggi anche: Istituto Mario Negri, raccolta fondi per un nuovo laboratorio per rendere il trapianto più tollerabile

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Xenotrapianti, Massimo Mangiola: «Così abbiamo capito come superare l'ostacolo del rigetto»; Biogem si candida a un ruolo da protagonista nella ricerca sugli xenotrapianti; Biogem si candida a un ruolo da protagonista nella ricerca sugli xenotrapianti; Xenotrapianti, nuova linea di ricerca di Biogem e 'Mario Negri'.

Xenotrapianti, nuova linea di ricerca di Biogem e "Mario Negri" - In collaborazione con l'Istituto "Mario Negri" di Milano, Biogem di Ariano Irpino presenta una nuova linea di ricerca sugli xenotrapianti. ansa.it