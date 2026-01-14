Ribaltamento a mare Fincantieri | sindacalista licenziato sciopero e presidio

La Rcm, azienda impegnata nel settore edile e partner di Fincantieri per il ribaltamento a mare, ha licenziato il rappresentante sindacale della Fillea Cgil. La decisione ha generato tensioni tra lavoratori e sindacati, portando allo sciopero e a un presidio di protesta. La vicenda mette in evidenza le problematiche legate ai rapporti tra azienda e rappresentanze sindacali nel settore.

La Rcm, azienda del settore edile che opera in appalto per il ribaltamento a mare di Fincantieri, ha licenziato il delegato sindacale della Fillea Cgil. "È un atto gravissimo che va ritirato immediatamente e sul quale ci siamo già attivati con i legali a tutela dell'operaio e dei diritti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Cgil, sindacalista denuncia problemi di sicurezza in cantiere: licenziato Leggi anche: Sindacalista licenziato si incatena davanti alla sede di Confindustria La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ribaltamento a mare Sestri Ponente, Sindacati: «Per il quartiere mancano progetti e risorse»; Ribaltamento a mare Fincantieri, il cantiere procede ma il progetto di riqualificazione è fermo. Cgil: Tavolo urgente con tutte le parti coinvolte; Castellammare - Fincantieri: i sindacati chiedono investimenti infrastrutturali dopo la presentazione del piano industriale 2026-2030. Ribaltamento a mare Fincantieri: sindacalista licenziato, sciopero e presidio - Alla base del licenziamento, avvenuto venerdì scorso, ci sarebbe la denuncia da parte del delegato di problemi legati alla sicurezza del cantiere ... genovatoday.it

Ribaltamento a mare, delegato sindacale licenziato in RCM: la Fillea Cgil insorge - Sciopero e presidio il 19 gennaio davanti ai cancelli Fincantieri di Sestri Ponente ... lavocedigenova.it

Cgil, sindacalista denuncia problemi di sicurezza e viene licenziato - "La Rcm, azienda del settore edile che opera in appalto per il ribaltamento a mare di Fincantieri a Genova Sestri Ponente, ha licenziato il delegato sindacale della Fillea Cgil, all'origine del provve ... ansa.it

Ribaltamento a mare Fincantieri, al via il percorso dei risarcimenti: anche il Municipio Medio Ponente presenta una richiesta di indennizzo x.com

RIBALTAMENTO A MARE – IL NUOVO MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE È CON I CITTADINI E IL LAVORO. Il percorso per i risarcimenti ai residenti di Sestri Ponente colpiti da vibrazioni, rumori e danni agli immobili causati dai lavori del ribaltamento a mare è facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.