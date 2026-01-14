Report risultato gol mentre Semenyo e Cherki segnano nella vittoria dell’andata della Coppa EFL

Durante l'andata della semifinale della Coppa EFL, Manchester City ha ottenuto una vittoria importante sul Newcastle, grazie ai gol di Semenyo e Cherki. Semenyo, ex Bournemouth, ha segnato il suo secondo gol in due partite con il City, confermando il suo buon momento di forma. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-0, lasciando aperte le possibilità per il ritorno.

2026-01-14 00:04:00 Il web non parla d'altro: L'ex giocatore del Bournemouth ha segnato il suo secondo gol in altrettante partite con la sua nuova squadra Antoine Semenyo ha continuato il suo ottimo inizio da giocatore del Manchester City, segnando per la seconda partita consecutiva quando il City ha battuto il Newcastle 2-0 nell'andata della semifinale della Coppa EFL al St James' Park. Semenyo ha segnato il primo gol della partita dopo 53 minuti e ne ha visto un altro annullato prima che il sostituto Rayan Cherki aggiungesse un secondo nei tempi di recupero per dare alla squadra di Pep Guardiola un sano vantaggio sui detentori della competizione.

