Replica La Promessa in streaming puntata 14 gennaio 2026 | Video Mediaset
Oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, si rinnova l’appuntamento con La Promessa in streaming su Video Mediaset. Nella puntata di oggi, i protagonisti affrontano nuove sfide, tra cui la partenza di Manuel. Restate aggiornati per seguire gli sviluppi della soap spagnola e scoprire cosa accadrà ai personaggi nelle prossime puntate.
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 14 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Manuel se n’è andato. La sua partenza è un altro duro colpo per i De Luján, che non sanno che, in realtà, è più vicino di quanto pensino. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
