Renata Zarazua mostra gli effetti del sole sulla sua schiena martoriata prima degli Australian Open
Renata Zarazua condivide una fotografia che evidenzia i danni causati dal sole sulla sua schiena prima degli Australian Open. L’immagine mette in luce gli effetti dell’esposizione prolungata al sole durante le sessioni di allenamento in Australia, suscitando attenzione sulla cura della pelle degli atleti. Un promemoria sull’importanza di proteggersi adeguatamente durante le attività all’aperto, soprattutto in condizioni climatiche estreme.
La tennista messicana fa discutere con la foto delle condizioni della sua schiena rovinata dagli effetti del sole cocente in Australia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
