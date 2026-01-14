Renata Molho ad Agrate Conturbia con Essere Armani Una biografia

Sabato 17 gennaio ad Agrate Conturbia, Renata Molho, giornalista e saggista specializzata in moda, presenta il suo libro

Sabato 17 gennaio, ad Agrate Conturbia, la giornalista, saggista ed esperta di moda Renata Molho presenta il suo libro "Essere Armani. Una biografia".Partendo dalla figura del grande stilista milanese, Molho offrirà al pubblico una panoramica del mondo della moda, settore trainante dell’economia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Francesco Trabucco ad Agrate Conturbia con "Le ossa del cardinale"

