Regione Manfredi | Infermieri pilastro della sanità serve rafforzare livelli retributivi

La professione infermieristica rappresenta un elemento fondamentale del sistema sanitario, svolgendo un ruolo cruciale nell’assistenza, nella cura e nel supporto delle persone. In questa intervista, il presidente della regione evidenzia l’importanza di rafforzare i livelli retributivi per riconoscere il valore e l’impegno degli infermieri, spesso vittime di aggressioni e sottovalutati nonostante il loro contributo essenziale alla salute pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti "La professione infermieristica è uno dei pilastri della nostra sanità. Gli infermieri e le infermiere sono coloro che ascoltano, assistono, curano non solo il corpo ma anche l' anima delle persone e delle loro famiglie, e che, proprio perché in prima linea, spesso sono ingiustamente vittime di aggressioni. Essi sono un grande valore per la nostra sanità". E' quanto ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, intervenendo alla cerimonia del Giuramento dell'infermiere, oggi, a Napoli. "Come Istituzioni regionali, siamo consapevoli delle sfide che ci attendono per creare le migliori condizioni per rendere questa professione più attrattiva, nell'ambito della competenza della Regione nella sanità e nel quadro generale della riforma nazionale in discussione, affinchè l' impegno degli infermieri, e, in generale del personale sanitario, sia riconoscono e valorizzato" – ha aggiunto l'esponente del Pd, che ha sottolineato: "Nei cinque anni precedenti, con l'uscita dal commissariamento, seimila unità di infermieri, per concorso e per mobilità, hanno fatto ingresso nel Servizio sanitario regionale ed, oggi, i neo infermieri hanno, per questo, una opportunità in più perché è stato reso più agevole l'ingresso nella sanita pubblica, riducendo notevolmente il ricorso alle cooperative ed ai relativi spostamenti fuori regione.

