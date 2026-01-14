Reggiana vs Cesena ventesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Reggiana e Cesena, valida per la ventesima giornata della Serie B 2025/2026, rappresenta un importante momento del campionato. La partita mette a confronto due squadre con obiettivi differenti: la Reggiana alla ricerca di punti per uscire dalle zone basse, e il Cesena impegnato a mantenere la posizione nei playoff. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Il derby dell'Emilia Romagna mette di fronte i granata sull'orlo della zona retrocessione, e i bianconeri che devono difendere l'accesso ai playoff. Reggiana vs Cesena si giocherà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 17.15 presso il Mapei Stadium. REGGIANA VS CESENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani devono rialzarsi dopo quattro sconfitte consecutive, soprattutto le ultime tre contro squadre coinvolte nella lotta salvezza. La squadra di Dioinigi non ha alternative alla vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione.

La prevendita per il match Reggiana – Cesena sarà attiva dalle ore 15:00 di oggi, martedì 13 gennaio. La gara in programma sabato 17 gennaio alle ore 17:15 presso il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” è valida come ventesimo turno della stagione regola facebook

