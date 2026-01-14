referendum giustizia i due nuovi sondaggi che terrorizzano la sinistra

I recenti sondaggi sulla riforma della giustizia hanno attirato l’attenzione di tutti gli schieramenti politici. Con la data del referendum ormai ufficiale, il dibattito si intensifica tra ricorsi legali e tensioni politiche. Questo momento rappresenta un’occasione importante per il confronto sulle tematiche giuridiche e istituzionali che coinvolgono il sistema italiano.

La partita sulla riforma della giustizia entra nel vivo: tra ricorsi legali e tensioni politiche, la data del voto è finalmente ufficiale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto che stabilisce per il 22 e 23 marzo il voto referendario sulla riforma della giustizia, chiudendo una giornata di difficile che ha tenuto alta l'attenzione dei cittadini e dei media. La firma è arrivata dopo il ricorso del comitato del No al Tar del Lazio, che aveva chiesto l'annullamento della delibera del Consiglio dei ministri che fissava la data, e la risposta del Comitato “SiSepara” e della Fondazione Einaudi, che, come riporta il “Corriere della Sera”, hanno presentato un ricorso ad opponendum per tutelare la validità della procedura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

