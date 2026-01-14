Referendum giustizia i due nuovi sondaggi che terrorizzano la sinistra
I recenti sondaggi sulla riforma della giustizia hanno attirato l’attenzione di tutti gli schieramenti politici. Con la data del referendum ormai ufficiale, il dibattito si intensifica tra ricorsi legali e tensioni politiche. Questo momento rappresenta un’occasione importante per il confronto sulle tematiche giuridiche e istituzionali che coinvolgono il sistema italiano.
La partita sulla riforma della giustizia entra nel vivo: tra ricorsi legali e tensioni politiche, la data del voto è finalmente ufficiale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto che stabilisce per il 22 e 23 marzo il voto referendario sulla riforma della giustizia, chiudendo una giornata di difficile che ha tenuto alta l'attenzione dei cittadini e dei media. La firma è arrivata dopo il ricorso del comitato del No al Tar del Lazio, che aveva chiesto l'annullamento della delibera del Consiglio dei ministri che fissava la data, e la risposta del Comitato “SiSepara” e della Fondazione Einaudi, che, come riporta il “Corriere della Sera”, hanno presentato un ricorso ad opponendum per tutelare la validità della procedura. 🔗 Leggi su Iltempo.it
REFERENDUM GIUSTIZIA: SONDAGGIO POLITICO EMG DIFFERENT
Referendum della giustizia: l’occasione per cambiare! Il 22 e il 23 di marzo sarà il momento di dire basta a una magistratura politicizzata e schierata, per garantire processi equi e veloci. Andiamo a votare convintamente Sì! facebook
Matteo Salvini: «Referendum Giustizia Non vedo l'ora che gli italiani votino. Sarà un bellissimo SÌ liberatorio, anche per tanti magistrati che sono ostaggi delle correnti, per cui spesso non prevale il merito ma l'appartenenza ideologica». x.com
