Referendum a Torino in trecento per il lancio della campagna per il No | I diritti di tutti i cittadini sono in pericolo

"I pericoli della riforma non riguardano i magistrati, ma tutti i cittadini". Al teatro Erba di Torino, di fronte a 300 persone, il comitato locale "Giusto dire no" ha inaugurato la campagna pubblica verso il referendum insieme al presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky, al giornalista Massimo Giannini, all'avvocato Fulvio Gianaria e alla coordinatrice del comitato, Flavia Panzano, giudice della Corte d'appello di Torino. "Temo che al fondo di questa riforma ci sia più il controllo sui processi da fare e da non fare – ha spiegato l'avv. Gianaria – di fronte a una produzione normativa bulimica, l'obbligatorietà dell'azione penale è irrealizzabile, ma a me cittadino non sta bene che la discrezionalità la decida il procuratore della Repubblica, il tema della discrezionalità va affrontato".

