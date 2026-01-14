Recupero Serie A Inter-Lecce 1-0

L'Inter ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Lecce nella partita di Serie A disputata al Meazza. Dopo un avvio difficile, i nerazzurri sono riusciti a trovare il gol decisivo, mantenendo i tre punti in casa. La sfida è stata caratterizzata da un equilibrio iniziale, con i padroni di casa che hanno dimostrato determinazione nel portare a termine la partita.

22.43 Riparte l'Inter che, pur faticando, al Meazza riesce a piegare 1-0 il Lecce. Inizio complicato per i nerazzurri contro un Lecce ben messo in campo. Da notare solo una parata di Falcone su Bonny e a fine 1° tempo una buona chance per Sottil in contropiede.In mezzo,dato e tolto al Var un rigore all'Inter.Nella ripresa la squadra di Chivu aumenta i giri. E al 78' la sblocca con Pio Espisito che ribadisce in rete una corta respinta di Falcone su tiro di Lautaro, da poco entrato. E' quanto basta all' Inter per 3 punti importantissimi.

