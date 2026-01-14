Raspadori-Atalanta martedì sera l’arrivo in Italia Mercoledì visite e firma

Giacomo Raspadori arriverà in Italia martedì sera, dopo aver concluso l’accordo con l’Atalanta. Mercoledì 14 gennaio sono previste le visite mediche e la firma del contratto, che ufficializzeranno il suo trasferimento in maglia nerazzurra. L’operazione, conclusa in tempi rapidi, segna un nuovo passo nel mercato della squadra bergamasca.

Dopo l’operazione lampo che ha chiuso l’accordo, Giacomo Raspadori e l’Atalanta sono pronti ad abbracciarsi nella giornata di mercoledì 14 gennaio, con visite mediche e firma per poi vestirsi ufficialmente di nerazzurro. L’attaccante classe 2000 ha lasciato Madrid martedì in serata, con un volo atterrato all’aeroporto di Bologna. Ai cronisti presenti ha espresso il suo entusiasmo per la nuova sfida con un grande sorriso: “Sono molto felice di essere tornato in Italia: sono carico e non vedo l’ora di conoscere i tifosi allo stadio” ha detto a Sky. leggi anche. Il nuovo arrivo Colpo Raspadori: il “fattore” Scamacca, Lookman e l’appeal dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

