Raspadori-Atalanta martedì sera l’arrivo in Italia Mercoledì visite e firma
Giacomo Raspadori arriverà in Italia martedì sera, dopo aver concluso l’accordo con l’Atalanta. Mercoledì 14 gennaio sono previste le visite mediche e la firma del contratto, che ufficializzeranno il suo trasferimento in maglia nerazzurra. L’operazione, conclusa in tempi rapidi, segna un nuovo passo nel mercato della squadra bergamasca.
Dopo l’operazione lampo che ha chiuso l’accordo, Giacomo Raspadori e l’Atalanta sono pronti ad abbracciarsi nella giornata di mercoledì 14 gennaio, con visite mediche e firma per poi vestirsi ufficialmente di nerazzurro. L’attaccante classe 2000 ha lasciato Madrid martedì in serata, con un volo atterrato all’aeroporto di Bologna. Ai cronisti presenti ha espresso il suo entusiasmo per la nuova sfida con un grande sorriso: “Sono molto felice di essere tornato in Italia: sono carico e non vedo l’ora di conoscere i tifosi allo stadio” ha detto a Sky. leggi anche. Il nuovo arrivo Colpo Raspadori: il “fattore” Scamacca, Lookman e l’appeal dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Champions, martedì sera l’Atalanta riceve il Chelsea per giocarsi i primi otto posti
Leggi anche: Atalanta, Palladino a Zingonia: firma e annuncio in arrivo - Video
Raspadori torna in Italia ma non alla Roma: tutto fatto con l'Atalanta - L'attaccante dell' Atletico Madrid è l'obiettivo di diversi club di Serie A, su tutti la Roma che lo ha inseguito a lungo ma, a quanto pare, senza ... msn.com
Perché Raspadori ha scelto l'Atalanta: tutte le fasi della trattativa lampo - Raspadori dopo sei mesi torna in Italia e si gioca le sue chance per la Nazionale ... corriere.it
Atalanta, Napoli, Raspadori e tennis: le ultimissime - I bergamaschi hanno ritenuto insufficiente la proposta: il giocatore, come specificato dallo stesso ... corrieredellosport.it
, L’attaccante classe 2000 è sbarcato pochi minuti fa all’aeroporto di Bologna ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la Dea @Jadegiacalone #Sportitalia #Atalanta #Raspadori x.com
#Raspadori all'Atalanta, niente Napoli: "Raggiunta intesa a titolo definitivo" Leggi qui areanapoli.it/share/618090/ - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.