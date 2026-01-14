Raspadori Atalanta i retroscena dietro la beffa per Roma e Napoli | così Palladino pensa di sfruttarlo

L'acquisto di Giacomo Raspadori da parte dell’Atalanta ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Questa operazione, appena conclusa, ha modificato gli equilibri del calciomercato invernale, con Palladino che valuta come sfruttarne al meglio le potenzialità in attacco. Di seguito, i dettagli e i retroscena di questa scelta strategica, analizzando le implicazioni per Roma, Napoli e il club bergamasco.

nell’attacco della Dea La Gazzetta dello Sport svela oggi i retroscena di una trattativa lampo che ha ridisegnato gli equilibri del calciomercato invernale, portando Giacomo Raspadori a vestire la maglia nerazzurra. L’Atalanta ha sbaragliato la concorrenza di Roma e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Raspadori Atalanta, i retroscena dietro la beffa per Roma e Napoli: così Palladino pensa di sfruttarlo Leggi anche: Beffa per Gasperini: altro che Roma o Napoli, Raspadori ha scelto l’Atalanta. I dettagli di un colpo di scena Leggi anche: CdS – Raspadori tace e aspetta il Napoli, la Roma è spazientita e pensa a Malen La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Raspadori all'Atalanta: il retroscena sul blitz dei Percassi e cosa succede ora con Lookman; Perché Raspadori ha scelto l'Atalanta: com'è andata la trattativa con l'Atletico; Retroscena Roma, l'addio a Raspadori e la strategia su Robinio Vaz: i dettagli; Atletico Madrid: dietro il colpo Raspadori. Raspadori Atalanta, i retroscena dietro la beffa per Roma e Napoli: così Palladino pensa di sfruttarlo nell’attacco della Dea - Raspadori Atalanta, i retroscena dietro la beffa per Roma e Napoli: così Palladino pensa di sfruttarlo nell’attacco della Dea La Gazzetta dello Sport svela oggi i retroscena di una trattativa lampo ch ... calcionews24.com

Raspadori all'Atalanta: il retroscena sul blitz dei Percassi e cosa succede ora con Lookman - Per il nigeriano se ne riparla con il mercato estivo, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili ... msn.com

Atalanta, con Raspadori sono cinque trequartisti per due posti. Più altri due in uscita - Questa è la posizione del club nerazzurro dopo avere trovato l'accordo per Giacomo. tuttomercatoweb.com

, L’attaccante classe 2000 è sbarcato pochi minuti fa all’aeroporto di Bologna ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la Dea @Jadegiacalone #Sportitalia #Atalanta #Raspadori x.com

#Raspadori all'Atalanta, niente Napoli: "Raggiunta intesa a titolo definitivo" Leggi qui areanapoli.it/share/618090/ - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.