Raspadori all’Atalanta può liberare Lookman il Napoli ci pensa
L’arrivo di Jack Raspadori all’Atalanta potrebbe influenzare il futuro di Lookman, con il Napoli che valuta un possibile rinforzo in attacco. La situazione tra i club è ancora in fase di definizione, mentre le dinamiche di mercato continuano a evolversi. Questa operazione potrebbe rappresentare un’opportunità per rafforzare la linea offensiva partenopea in vista delle prossime stagioni.
La dirigenza partenopea pensa all’attaccante nigeriano per rinforzare il reparto avanzato. Con l’arrivo all’Atalanta del’ex azzurro Jack Raspadori, il futuro di Lookman può essere lontano . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Il Mattino: “Affare Lookman. Il Napoli ci pensa”
Leggi anche: Raspadori Atalanta, i retroscena dietro la beffa per Roma e Napoli: così Palladino pensa di sfruttarlo
Raspadori, l'Atletico Madrid accelera: sul piatto 25 milioni. Napoli: Juanlu in stand-by, definito Gutierrez - L’interesse dei colchoneros nei confronti dell’attaccante azzurro c’è da qualche settimana, ma oggi è arrivato l’affondo decisivo per provare a chiudere ... ilmessaggero.it
Raspadori all'Atalanta, perché non sarà subito in lista Champions #SkySport #SkyCalciomercato x.com
Raspadori & Scamacca, il regalo Atalanta a Palladino (e a Gattuso). In nerazzurro si ricompone la coppia d’oro Sassuolo (26 gol in un campionato), anche per la felicità del ct che, proprio a Bergamo, il 26 marzo, si giocherà il Mondiale #Raspadori #Scamacca facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.